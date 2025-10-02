お笑いコンビ「コットン（西村真二、きょん）が２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「コットンシアター」を更新。Ｍ―１グランプリ２０２５に出場しないと表明した。「Ｍ―１グランプリ２０２５について」のタイトルの動画で西村が「皆様にお知らせがあります。『Ｍ―１グランプリ２０２５』、我々、出ません」と報告し「単純にキツイです」と理由を説明した。続けて「今年は『ダブルインパクト』の決勝にも残らせてもらって、そこ