西武は２日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に６―５と逃げ切り勝利。このカードを１１勝１４敗として今季の対戦を終えた。先発した今井達也投手（２７）は６回９３球を投げ５安打、７奪三振、４失点でチームの勝利に貢献し３年連続２桁勝利となる１０勝目（５敗）を挙げ最終登板を締めくくった。試合は２回に西武打線が相手先発・曽谷を攻め仲田、古賀の連続適時打などで４点を先制。３回にも仲田、４回には渡部聖の適時