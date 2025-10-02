元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が韓国での様子を公開した。２日までにインスタグラムで「先月の渡韓！イチジクにハマってます」とつづって、サラサラのロングヘアにブルーのノースリーブトップス姿をアップ。笑顔でケーキを食べる姿も披露した。この投稿には「私の憧れ」「なぜ、こんなに可愛いの」「食いしん坊香澄ちゃん」「食欲の秋」「かわいくて目が離せない」などの声が寄せられている。