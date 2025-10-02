◆パ・リーグオリックス―西武（２日・京セラドーム大阪）オリックスが４―６の８回、１点を返した。先頭の宗が打席に入ると、右翼席の応援団は、今季限りで退団することが決まった同期入団・佐野の応援歌を演奏。同じ１９９６年生まれの左打者は死球で出塁すると、続く紅林も四球を選び一、二塁のチャンスをつくった。続く頓宮の一ゴロを西武・山村が失策する間に、二塁走者・宗が生還した。佐野は１４年のドラフト３位で入