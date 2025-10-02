ソフトバンクが5G SAを活用した「VoNR」による音声通話サービスを提供開始！ソフトバンクは2日、同社が提供する携帯電話サービスにおいて「5G」のスタンドアローン（SA）方式（以下、5G SA）のネットワーク上で音声通話を実現する技術「VoNR」（Voice over NR）による音声通話サービス2025年10月9日（金）に開始すると発表しています。まずはソフトバンクが同日発売する予定の5G対応スマートフォン（スマホ）「Xperia 10 VII」が初