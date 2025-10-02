新スタンダードスマホ「Sony Xperia 10 VII」が日本で10月9日に発売！ソニーは2日、同社が展開する「Xperia」ブランドにおける新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Xperia 10 VII（エクスペリア テン マークセブン）」を日本市場にて2025年10月9日（金）に発売すると発表しています。日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Xperia 10 VII（型番：XQ-FE44）」のほか、NTTドコモ