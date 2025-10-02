９月２９日、「２０２５国際ハイブリッジ・エクストリームスポーツ招待試合」の表彰式に参加する久保杏夏さん（左端）と父の安宏さん（中央）。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽10月2日】中国貴州省でこのほど、「2025国際ハイブリッジ・エクストリームスポーツ招待試合」が開かれた。会場となったのは「世界一高い橋」として開通したばかりの花江峡谷大橋など3カ所。日本からは埼玉県出身の久保安宏さん（63）と娘の杏夏さん（