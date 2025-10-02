夫のちょっとした変化を察知して「もしかして浮気してる……？」と不安になった経験はありませんか？女の気配を感じると、浮気を疑わずにはいられませんよね。たとえその疑惑が晴れたとしても、モヤッとした感情は残ってしまいます。今回は、夫が高級ブランドの下着を使っていて浮気を疑った話をご紹介いたします。高い下着を使うようになった「洗濯物を干しているときに、夫の下着が新品のものに変わっていました。しかもやけに