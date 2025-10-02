プレミアリーグは2日、9月の月間最優秀選手にノミネートされた6選手を発表。クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が名を連ねた。プレミアリーグは9月に第4節から第6節までの3試合を開催。クリスタル・パレスは第4節サンダーランド戦を0-0で引き分けたものの、第5節ウエスト・ハム戦で2-1の勝利を収めると、第6節ではリバプールを2-1で下し、昨季王者に今季初黒星をつけた。チームは第6節終了時点で3勝3分けと唯一の無敗で3