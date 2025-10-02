■MAHINAと花村がDa-iCE楽曲を踊る動画も公開中 【動画】MAHINA＆CHIKA＆花村想太「BAD LOVE」／MAHINA＆花村想太「ノンフィクションズ」ダンス HANAグループ公式SNSにて、MAHINA＆CHIKAとDa-iCE花村想太とのコラボ動画が公開された。3人はHANAの楽曲「BAD LOVE」でバキバキのダンスを披露している。 MAHINAとCHIKAが花村を挟むように前に立つフォーメーションでスタート。力強くキレのあるダンスをし