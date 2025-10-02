30年以上続く『食べ処 飲み処 山海』は、八木洋二さん・和江さん夫妻が営むお店。 お昼は町の食堂、夜は居酒屋として地元で長年愛されています。広い1フロアの真ん中に大きな厨房があり、カウンターからは調理の様子を眺めることができます。 じつは、ご主人の洋二さんは元少年野球の名監督。地元のチームを率いて約20年、何度も優勝に導いてきました。口数は多くないですが、温かさと鋭さを兼ね備えた眼差しから