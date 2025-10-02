■台風21号(マットゥモ) 【画像】台風進路・全国・東北の天気 2025年10月2日18時45分発表 2日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯15度30分 (15.5度)東経125度30分 (125.5度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近の最大風速&#1