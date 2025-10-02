米NVIDIAは10月1日、同社グラフィックス製品向けユーティリティ「NVIDIA App」にバージョン「11.0.5.266」をリリースした。アップデートはNVIDIA Appの再起動で自動的に適用される。「NVIDIA App」にアップデート、ローカルAI機能にノートPC向け最適化設定搭載ローカルAI機能「Project G-Assist」にノートPC向けのコマンドを追加し、バッテリーブースト機能、ウィスパーモードの搭載、バッテリー最適化プレイ設定などノートPCで便