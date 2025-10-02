◇パ・リーグオリックス5-6西武（2025年10月2日京セラD）先発した曽谷が5回を被安打9の6失点（自責5）と不安を残した。2回に2適時打に失策も絡んで4点を失うと、3、4回にも1点ずつを失った。「なんとか1点でも少なく粘り強く投げていきたかったんですが、フォアボールが絡んでの失点など、反省点ばかりになってしまいました」前回登板した9月25日のロッテ戦でも3回を被安打8の4失点で降板。1日にはエスピノーザが左脇