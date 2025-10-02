2日、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の倉敷アブレイズが、2025-26シーズンのスローガンを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 倉敷は今シーズンのスローガンを『挑戦にこそ、私たちの価値がある。』に決定。スローガンには「勝敗の結果だけでなく、挑戦し続ける姿そのものにこそ、私たちの価値がある」「挑戦し続ける姿は、地域やファンの皆様に勇気や感動を届けるものと信じてい