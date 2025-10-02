写真家・蜷川実花がMAZZELのメンバーNAOYAのビジュアルムービー・写真をディレクション。NAOYAの妖艶かつ繊細な表情と、蜷川氏のどこか毒を感じさせる独創的な色彩美が融合した唯一無二の作品が完成した。近年、NAOYAは音楽活動にとどまらず、全国公開映画およびMBS/TBSドラマイズム枠「君がトクベツ」への成瀬一生役で出演を果たすなど、俳優としても注目を集めている。今回のコラボレーションは、NAOYAがアーティストとしての新