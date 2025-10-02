a flood of circleが11月12日、ニューアルバム『夜空に架かる虹』をリリースすることが発表となった。アルバムには、6月に配信リリースされた楽曲「KILLER KILLER」に、未発表新曲5曲を加えた全6曲が収録される予定だ。テイチクオンライン限定盤には、＜a flood of circle Tour 2024-2025 “WILD BUNNY BLUES/野うさぎのブルース”＞より6月13日に開催されたZepp DiverCity公演のライブBlu-rayが付属するほか、佐々木亮介が生んだ