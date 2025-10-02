チームみらいの安野党首は２日の記者会見で、政治資金の収支を可視化するツールを開発したと発表した。資金源や使途など政治資金の流れをホームページで公開し、一目で分かるようにするものだ。他党の国会議員らに活用を呼びかけている。安野氏はＡＩ（人工知能）エンジニアとして知られる。ツールは「みらいまる見え政治資金」と名付け、銀行口座やクレジットカードなどのデータと、会計ソフトを自動連携させた。現行の「政