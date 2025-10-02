吉乃が、10月2日にリリースした新曲「贄-nie-」のミュージックビデオを公開した。ユリイ・カノンが作詞・作曲を担当した「贄-nie-」は、孤独なもの同⼠が痛々しいほどにお互いを求め合う、愛と執着を表現した楽曲。胸が苦しくなるほど、美しくも儚い繊細な映像世界が描かれる。なお、同楽曲は10月2日から放送開始となるTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』のオープニング主題歌となっている。◆◆◆【吉