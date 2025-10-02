オリックス戦に先発した西武・今井＝京セラドーム西武は今井が6回4失点で10勝目を挙げ、3年連続2桁勝利。二回に仲田のプロ初打点となる先制打などで4点を先行して逃げ切った。平良はリーグ単独トップの31セーブ目。曽谷が打ち込まれたオリックスは連勝が4で止まった。