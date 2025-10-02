FRUITS ZIPPERが、10月15日にリリースする4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」より、表題曲「JAM」のMVを公開した。MVは“家族愛”をテーマにしたドラマ仕立ての作品となっており、大切な人と過ごす時間の中で、ふとした瞬間に感じる優しさや愛情が丁寧に描かれている。笑ったり、悩んだり、落ち込んだり、踊ったり、メンバーの等身大の魅力がぎゅっと詰まった“賞味期限のないラブ”を感じられる。◾ᥧ