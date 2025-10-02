◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-2 ヤクルト(2日、甲子園球場)阪神はシーズン最終戦を甲子園で終えました。試合後の最終戦セレモニーで藤川球児監督は「参ったね」と一言。笑顔を浮かべます。この日の試合では、先発マウンドにあがった村上頌樹投手が、8つの奪三振を含む7回2失点の力投で14勝目を記録。すでに首位につけていた勝率に加え、奪三振数、勝利数でもリーグトップタイに浮上しました。さらに佐藤輝明選手は初回に犠牲フライ