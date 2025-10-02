相模原市役所（資料写真）相模原市は２日、市立市民健康文化センター（同市南区）の屋内プールにあるジャグジーから基準値の２００倍に当たるレジオネラ菌が検出されたと発表した。男子浴室でも基準２倍のレジオネラ菌が検出された。市は２日から同センターの利用を休止した。健康被害の訴えはないという。市によると、９月２４日に実施した検査結果で基準値以上が判明した。同センターは隣接する南清掃工場のメンテナンス作業