女優の菊川怜が2日、都内で行われた映画『種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜』公開記念トークショーに、石原良純と共に出席。用意された日本酒を飲み、酔った様子を見せる場面があった。【写真】石原良純とともに“日本酒愛”を語る菊川怜本作は、日本人の食を支える第一次産業を応援するため、「映画を通して第一次産業の素晴らしさや豊かさを伝えていきたい」という故・塩屋俊監督の想いのもとに製作が始まった『種まく