【モデルプレス＝2025/10/02】俳優の山田裕貴、佐藤二朗、渡部篤郎らが2日、都内で行われた映画「爆弾」（10月31日全国公開）ジャパンプレミアに、共演の伊藤沙莉、染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、永井聡監督とともに出席。出演者が涙し、佐藤がフォローする場面があった。【写真】舞台挨拶中に目頭を押さえる大物俳優◆山田裕貴ら映画「爆弾」イベントでレッドカーペット登壇原作は、日本最大級のミステリーランキング『このミステ