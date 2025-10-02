◇りそなＢ２リーグ第１節第１日福岡７５―６２静岡（２日・静岡県武道館）１０年目のＢリーグが幕を開けた。Ｂ１、２含めて唯一の木曜開催となった一戦は、ホームのベルテックス静岡が昨季の西地区王者・ライジングゼファー福岡に７５―６２で敗れた。昨季６戦全敗だった強豪に逆転負けを喫し、２年連続開幕白星とはならなかった。２点リードで前半を折り返した静岡だったが、後半に失速した。シュートの成功率が格段に下