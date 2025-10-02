歌い手・Adoの新曲「MAGIC」が31日に配信リリースされることが決定した。同曲は、アニメ『キャッツ・アイ』のオープニングテーマ。あわせて、ジャケットビジュアルも公開された。【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様同曲は、ボカロP・ツミキによる書き下ろし作品で、Adoとは今回が初タッグ。キャッチーでありながらトリッキーなリリックとメロディに、Adoの変幻自在なボーカル