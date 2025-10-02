◇パ・リーグ西武6ー5オリックス（2025年10月2日京セラD）西武の守護神・平良海馬投手（25）が、リーグ単独トップとなる今季31セーブ目を挙げた。1点リードの9回にマウンドへ。先頭・麦谷に四球を与えて1死二塁と得点圏に走者を背負ったが、後続を危なげなく打ち取った。「しっかり投げた結果、（タイトルが）ついてくればいい」と平良。試合前の時点でソフトバンク・杉山と30セーブで並んでいた。残り両チームとも2試