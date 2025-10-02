大阪・堺市では、教科書でおなじみの仁徳天皇陵とみられるものを含む、古墳群を気球にのって空から観光するサービスが10月4日にスタートします。【写真を見る】「仁徳天皇陵」の気球観光 地上110メートルから見た眺め計画から約6年 空から眺める「仁徳天皇陵」気球観光スタート「仁徳天皇陵」と伝えられる大山古墳。「エジプト クフ王のピラミッド」「中国 秦の始皇帝陵」と並び、世界最大のお墓です。一帯の古墳群