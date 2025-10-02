高級車ばかりを狙い、車の窃盗を繰り返していたとみられる男2人が逮捕されました。伊藤正之容疑者（50）と本間友希容疑者（47）は2025年6月、千葉・流山市の駐車場からトヨタのアルファード1台を盗んだ疑いが持たれています。2人は、車の電子制御システムに不正に侵入する「CANインベーダー」でドアロックなどを解除し、ハンドルロックを工具で切断し、車を盗み出していました。調べに対し、伊藤容疑者は容疑を否認していますが、