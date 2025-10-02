◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-2 ヤクルト(2日、甲子園球場)甲子園では、阪神のレギュラーシーズン最終戦が行われました。対したヤクルトでは、高津臣吾監督が今季限りで退任。阪神側からの心温まるセレモニーが行われました。試合前のメンバー表交換でも、にこやかに時間をかけて言葉を交わす姿を見せた藤川監督と高津監督。試合が終わると、藤川監督がヤクルトカラーである青と緑で彩られた大きな花束を持って登場しました。花束