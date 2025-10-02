USBフレアミスト加湿器「GH−UHFAシリーズ」グリーンハウスは、USBフレアミスト加湿器「GH−UHFAシリーズ」を発売する。USBフレアミスト加湿器は、人気のサンリオキャラクターズとコラボしたUSB加湿器。すぐにミストが出る超音波式で、ライトアップでミストが炎のように癒しの空間を作る。「ハローキティ」と「リトルツインスターズ」の2種類となる。［小売価格］オープン価格［発売日］10月上旬グリーンハウス＝https://www.green