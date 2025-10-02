メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、新たな可能性を探求し挑戦的なプロダクトを開発するプロジェクト「OWNDAYS Lab.（オンデーズ ラボ）」から生まれた、“逸品”コレクション「THE ONE（ザ・ワン）」の第2弾を、10月2日に発売する。時を重ねても色褪せない普遍的なデザインを追求する同コレクションの第2弾は、2025−26年秋冬のクラシック回帰というファッションの潮流を捉えつつ、永く愛用できる繊細なメタル