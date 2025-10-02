バルミューダは、単機能レンジ「BALMUDA The Range S」を10月2日から販売を開始した。BALMUDA The Range Sは毎日使う調理道具として、上質なデザインと質感を備えた単機能レンジ。コンパクトな横開き設計は、収納ラックや冷蔵庫の上など、限られたスペースでも自分好みにコーディネートを楽しめる。あたために必要十分な5つのモード（オート、マニュアル、ドリンク、冷凍ゴハン、解凍）を搭載。ダイヤルひとつでスムーズに操作でき