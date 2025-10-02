Mrs. GREEN APPLEが2日午後9時、9月28日に配信リリースした新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルでプレミア公開した。【動画】「多幸感溢れるMV泣けちゃう」「衝撃的すぎて言葉がでない！」Mrs. GREEN APPLE、新曲「GOOD DAY」MV公開自身初の6ヶ月連続、そして今年最後の新曲として発表した「GOOD DAY」。キリンビール「キリングッドエール」CMソングに起用されており、メンバーの大森元貴(Vo./