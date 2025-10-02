2025年９月28日、横浜F・マリノスがFC東京を３−２と下した試合後のミックスゾーンで、横浜FMのキャプテン、喜田拓也が記者団の質問に答えていた。後方にいるジャーナリストにも聞こえるような声でしっかりと対応している姿はプロの鑑で、「流石だな」と勝手ながら感心していた。ミックスゾーンではボソボソと話す選手もいるので、“声の音量”は取材する側にとってかなり重要。かつて日本代表でキャプテンを務めた長谷部誠も