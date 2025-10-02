いよいよ来週は、長崎くんちの本番を迎えます。 長崎市を含む県南部のこの先1週間の天気を見てみますと、庭見世が行われる3日の午前中はくもり空で、午後からは次第に雨が降りそうです。 この雨は、人数揃いのある4日の夜まで続くでしょう。 そしてくんちの本番7日、8日、9日は、天気の大きな崩れはない予想となっています。 気温を見てみますと、7日は最低気温が22℃、最高気温が30℃で8℃の気温差があって、くんち