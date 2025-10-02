日本テレビ本社＝東京都港区日本テレビは2日、9月29日に放送した奈良公園のシカに関するニュースで現地ガイドらが「攻撃的な観光客は見かけない」と答えるインタビューなどを伝えたことに関し、「取材で確認が取れた情報をお伝えしたもの」との声明を公式サイトで発表した。交流サイト（SNS）上で「テレビ局のやらせ」などの投稿が相次いでいた。報道番組「newsevery.」内で放送され、高市早苗前経済安全保障担当相が外国人