スズキは2日、小型SUV「クロスビー」の新型を発売した。2017年の発売以来、8年ぶりのモデルチェンジ。燃費を22.8km/Lと従来モデルに比べ2割向上させたほか、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱抑制機能などの安全装備も拡充した。従来モデルの丸みを帯びたデザインからSUVらしく力強さを感じさせるデザインを取り入れるなど外観を大きく変更した。これまでは「かわいい」というイメージで女性ユーザーに人気だった一方で、「かっこい