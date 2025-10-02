この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みー子☺︎ 0y🌻🦀(@yamikochan_86)さんの投稿したお写真です。子どものころ、アニメや漫画のキャラクターの、キラキラとした瞳に憧れたことはありませんか？みー子さんは病院の待合室で、娘さんの瞳の中になんと「お星さま」を発見！その幻想的でかわいらしいお写真に、注目が集まりました。 天井の星型ラ