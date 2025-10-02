◆パ・リーグオリックス５―６西武（２日・京セラＤ）西武はオリックス相手に快勝。今井達也投手が３年連続の２ケタ１０勝に到達し、ドラフト１位・斎藤大翔内野手はうれしいプロ初安打をマークした。打線は両軍無得点の２回、安打と四球で１死一、二塁とすると、仲田慶介内野手が右翼線ギリギリを破る適時二塁打を放ち先制。仲田はこれがプロ初打点となった。なお１死二、三塁では古賀悠が２点中前適時打。バックホームを受