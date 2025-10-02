◆パ・リーグオリックス５―６西武（２日・京セラドーム大阪）オリックスが西武に敗れ、２年連続となる本拠地最終戦での黒星を喫した。先発・曽谷が５回９安打６失点（自責５）で８敗目（８勝）。７月１１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で自己最多の８勝目を挙げたのを最後に、自身７戦連続で白星から遠ざかる形となった。打線は５点ビハインドの３回、無死一塁で大里が右中間に適時三塁打。１点を返すと、続く広岡の