イギリス中部マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで、車が通行人に突っ込み、現場にいた人たちが刺される事件があり、2人が死亡しました。容疑者とみられる男は銃撃され、死亡が確認されました。警察によりますと、2日午前9時半ごろ、マンチェスターのユダヤ教の礼拝所シナゴーグ近くで、車が通行人に突っ込み、「男性が刺された」と通報がありました。2人が死亡、3人が重傷です。警察は、容疑者とみられる男を射殺し、男が不審