モデルでフルート奏者のCocomi（24）が2日、自身のインスタグラムで「木村家の新入り」のショットを公開した。ストーリーズに2枚の画像を投稿。皿に乗った黒豆の写真に「木村家の新入り」の文字を添えた画像を公開し、続けて「1歳のビビちゃんです。皆様よろしくお願いいたします」とかわいらしい黒い子犬の写真を披露。「※本名はビジュです。」と紹介し、新たな家族の一員が加わったことを明かした。Cocomiは俳優の木村