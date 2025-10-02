俳優の妻夫木聡さんが映画『宝島』東京キャラバンに登壇しました。 【写真を見る】【 妻夫木聡 】「なちぶ（泣き虫）きさとし」沖縄に向き合い子らの未来に思い馳せる「子どもを抱きしめたくなった」【映画「宝島」】妻夫木さんは “映画っていうのは公開したら子供が巣立っていくような気持ちになるけど、『宝島』という映画は手と手を取り合って、どこまでも歩いていきたい作品だなと思っています” と挨拶しました。