2025年10月2日午前、静岡県沼津市の工場で機械が破裂する事故がありました。この事故で作業をしていた3人がけがをしましたが、いずれも命に別状はないもようです。 【動画】工場で機械が破裂し作業員3人けが 厚さ2センチのアクリル板が飛び散る 命に別状なし=静岡・沼津市 10月2日午前10時半前、沼津市東間門にある明電舎沼津事業所の工場内で「製品試験に使う圧力容器が破裂しけが人がいる」と消防に通報がありました。 警察に