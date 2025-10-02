いしだ壱成（50）が2日、東京・草月ホールで開幕の舞台「PRINCESS TOKUGAWA」開演前に囲み取材に応じ、1992年のデビュー以来、33年で初めて舞台で時代劇を演じると口にした。いしだは劇中で、石田三成を演じる。「石田三成の役をやらせていただいています。時代劇初挑戦でございまして。初日からお叱りをいただき、所作を教えていただいた。ミスを連発し（演出の）野口先生と顔が怖い。一丸となって、すてきな物語を紡いでいければ