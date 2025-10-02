秋の港に珍客です。静岡市の由比漁港で9月25日、アカウミガメを住民が発見しました。産卵のシーズンではないこの時期に姿を現すのは珍しく、これから寒くなるため心配されています。 【写真を見る】静岡市の由比漁港で発見されたアカウミガメ 9月25日、静岡市清水区の由比漁港に姿を現したのは、絶滅危惧種のアカウミガメです。体長は約1メートルほど。 釣りをしに漁港に来ていた住民が岸の近くをゆっくりと泳ぐカ