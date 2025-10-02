言葉はときに優しく人を包み、ときに刃になることもあります。同じ事実でも、言葉の表現によって受けとめ方が違うことも。今回は、言葉の負の力について投稿が寄せられました。『過去に言われたことで今でも忘れられない傷ついた言葉ってある？私は合コンで「ちょうどいい不細工」と初対面の男に言われたことかな』投稿者さんの問いかけに、ママたちが心の奥にしまっていた記憶を語りはじめました。一見何気ない言葉でも、言われ