静岡県沼津市で海上ホテルとして親しまれた「スカンジナビア号」が「ふね遺産」に認定され、資料館の館長らが市長に報告しました。沼津市にゆかりのある船が登録されるのは2例目です。 【写真を見る】沼津の“海上ホテル”として親しまれた「スカンジナビア号」が2例目の「ふね遺産」に認定 関係者が沼津市長に報告=静岡 「スカンジナビア号」の「ふね遺産」認定を沼津市の褚重秀一市長に報告したのは、スカンジナビア資料